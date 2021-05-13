طالب باستدعاء وزير الاتصالات‏..برلماني: شركات المحمول أصبحت الأسوأ منذ دخولها لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

وصف محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، الخدمات المقدمة من جميع شركات المحمول حالياً بأنها الأسوأ فى تاريخ دخول هذه الخدمات لمصر.

وقال " زين الدين " في طلب إحاطة قدمه للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن جميع الاتصالات بين عملاء شركات الاتصالات دائما لا تتم مرة واحدة وبعد دقائق معدودة من الاتصال تجد رسالة على المحمول تقول " فشل الاتصال ".

وطالب بإلغاء جهاز تنظيم الاتصالات لأنه لا ينصف العملاء، وإنما دائما يقف مع شركات المحمول بإعلاناتها التى تصل إلى ملايين الجنيهات عبر الفضائيات الخاصة".

وقال، إنه على سبيل المثال هناك شركة محمول تعاقدت مع فنانة مشهورة غابت عن الساحة الفنية لأكثر من عشرين عاماً لتعود بإعلان للترويج للشكرة التي دفعت لها مبلغ 30 مليون جنيه.

وطالب زين الدين، رئيس مجلس النواب بإحالة طلبه إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستدعاء الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات للرد على تساؤلاته خاصة فيما يتعلق بملفات سوء الخدمة المقدمة من جميع شركات الاتصالات للعملاء وارتفاع رسوم المكالمات، إضافة إلى ما وصفه بنصب الشركات عبر إرغام العملاء على الاشتراك فى مسابقات كلها نصب فى نصب _ على حد تعبيره _ .