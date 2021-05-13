شكرا لقرائتكم خبر عن موضوع خطبة عيد الفطر في 1580 مسجدًا على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك وعاظ الأزهر الشريف في أداء صلاة وخطبة عيد الفطر المبارك في نحو 1580 مسجدًا في مختلف مراكز ومدن محافظات الجمهورية غدًا الخميس، وذلك بالتنسيق مع مديريات الأوقاف بالمحافظات.

وقال د. نظير عياد ،الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن هذا التعاون يأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة توحيد الجهود التوعوية المبذولة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية بما يحقق دور المؤسسات الدينية في نشر التوعية بين الناس.

وأضاف عيّاد أن الخطب تركز على حث الناس على فضائل الأعمال، وبيان فضل العطاء والبذل، وبيان الأثر الكبير للتكافل الاجتماعي في الحفاظ على قوة المجتمع وسلامته من الأحقاد والضّغائن والتّحاسد، بالإضافة إلى استحضار معانى التعاون والبناء والعفو والتسامح فيما بينهم خصوصًا في مثل هذه المواسم الدينية.

وأوضح عيّاد أن خطبة العيد سوف تركز أيضًا على دعوة الناس لضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم وحماية غيرهم من هذا الوباء، خاصة وأن الحفاظ على النفس مقصد مهم من مقاصد الشريعة الإسلامية.