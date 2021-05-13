شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يستقبل الأنبا ارسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء الأربعاء، نيافة الأنبا ارسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك بحضور الدكتور محمود جاهين مدير عام الأوقاف بالمحافظة ووفد من كنيسة العذراء بالخارجة.

وأكد المحافظ على إعتزازه وتقديره لروابط الأخوة والوحدة والمحبة بين أبناء الوطن، والتي تؤكد قوة النسيج الوطني وسماحة أبنائه، داعياً الله أن يديم على الشعب المصري تماسكه ووحدته وأن يحفظ وطننا الغالي ويوفق قيادته الحكيمة لما فيه خير المصريين جميعاََ.