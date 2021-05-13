شكرا لقرائتكم خبر عن موعد صلاة عيد الفطر 2021 في جميع المحافظات والمدن المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، مواقيت صلاة عيد الفطر 2021 في محافظات الجمهورية، بعد إعلان دار الإفتاء عن موعد أول أيام عيد الفطر الخميس 13-5-2021.

وبحسب بيان تكون مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء أول المدن المصرية التي تؤدي صلاة العيد، وذلك في الساعة 5:14 صباحاً، تليها محافظة شمال سيناء في مدينة العريش في تمام الساعة 5:16 صباحاً.

ثم تأتي صلاة العيد في محافظات القاهرة والمنوفية والجيزة في الساعة 5:28 صباحاً، وفي محافظتي الفيوم والإسكندرية في الساعة 5:31 صباحاً .

وفي بورسعيد تحين صلاة عيد الفطر في الساعة 5:21 صباحاً، وفي محافظات السويس والغردقة ودمياط في الساعة 5:23 صباحا .

وفي الإسماعيلية، ومدينة الطور بجنوب سيناء في الساعة 5:22 صباحاً، وفي مدن سانت كاترين وشرم الشيخ بجنوب سيناء، بينما تكون صلاة عيد الفطر في شلاتين بمحافظة البحر الاحمر في الساعة 5:20 صباحا، وفي محافظتي البحيرة وقنا في الساعة 5:29 صباحاً .

وفي محافظات الغربية والقليوبية وكفر الشيخ في الساعة 5:27 صباحاً، على أن تكون في الساعة 5:26 في الزقازيق بمحافظة الشرقية، و5:25 صباحا في المنصورة بمحافظة الدقهلية .

وفي محافظة أسوان صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 5:40 صباحا، ومحافظة مطروح في الساعة 5:41 صباحا، على أن تكون في بني سويف في الساعة 5:30 صباحا .

وتحدد موعد صلاة عيد الفطر في محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج في الساعة 5:33 صباحا .

كانت قد أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غرة شهر شوال للعام الهجري الحالي 1442، هو أول أيام عيد الفطر، وستوافق يوم الخميس 13 مايو المقبل، وأن اليوم الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان.