شكرا لقرائتكم خبر عن «محلية النواب»: تفعيل الإجراءات الاحترازية يتطلب لجان متابعة ورقابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب عمرو درويش امين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قرارات الحكومة باعادة تفعيل الغرامات على المخالفين للإجراءات الاحترازية خلال ايام عيد الفطر المبارك سواء كان مواطنا أو منشآت أمر يستحق المساندة والتاييد في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا حتى لا نتعرض لمشاكل أخطر نتيجة الاهمال والاستهتار

و اضاف في تصريحات له اليوم الاربعاء أن تفعيل هذة القرارات يقتضى تشكيل فرق متابعة ورقابة من جانب الاحياء ومجالس المدن بالتعاون مع الشرطة للتاكيد من الالتزام وضبط المخالفين وفى حالة ضبط هذا الامر سنحد كثيرا من الاصابة بفيروس كورونا خلال ايام العيد

و تابع «درويش» أنه لابد من تطبيق مبدأ الحقوق والواجبات فمثلما تقوم الدولة بدورها على المواطن الالتزام بدوره باحترام قرارات الدولة وتنفيذها والا يتعرض للغرامة التي حددتها الدولة للحفاظ على حياتة وحياة الاخرين.

و كان مجلس الوزراء اصدر عدة قرارات احترازية في عيد الفطر وتمثلت في :

غلق المطاعم والكافيهات من 9 مساءا ومتاح خدمة الدليفري فقط بعد الساعة التاسعة مساءا.

- حظر الاجتماعات والمؤتمرات والحفلات والأفراح وما مثل ذلك.

- إجازة عيد الفطر المبارك من الأربعاء 12 مايو حتى الأحد 16 مايو، مع مراعاة الغلق الكامل للمنشآت العامة وحظر إقامة أي فاعليات أو احتفالات.

- صلاة العيد يتم التعامل معها مثل صلاة الجمعة، حيث تقام في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة مع حظر إصطحاب الاطفال أثناء الصلاة