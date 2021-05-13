شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. طقس أول يوم العيد.. انخفاض درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 33 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

الصحة: مراكز تطعيمات كورونا تعمل طوال أيام العيد من 9 صباحا حتى 10 مساء

المترو: العمل مستمر حتى الساعة الثانية صباحا خلال إجازة عيد الفطر

وزارة الأوقاف تطالب المواطنين بعدم اصطحاب الأطفال خلال صلاة العيد

مطار القاهرة يستقبل اليوم 1.7 مليون جرعة من لقاح "استرازينيكا"

التموين تعلن استلام 2.2 مليون طن قمح من المزارعين حتى الآن

طقس أول يوم العيد.. انخفاض درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تعرف على درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية طوال أيام العيد

التعليم العالى: إعلان أسماء الجامعات المرخصة لحماية الطلاب من الكيانات الوهمية

الصحة: 74.3% نسبة الشفاء من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية

التعليم ترسل خطابات الندب للمراقبين والعاملين بامتحانات الثانوية العامة يونيو المقبل