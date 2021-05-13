شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: تعقيم المواقع التخزينية للقمح خلال أول وثانى أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس ياسر توفيق رئيس قطاع الاستلام والتخزين بوزارة التموين ، مصر وصلت إلى ل2,2 مليون طن قمح من المزارعين خلال أقل من شهر ، موضحا أن هذا ناتج عن توافر جهود جميع الجهات بوزارة التموين خلال الفترة الماضية لتوفير المخزون الكافى للقمح.

وأضاف رئيس قطاع الاستلام والتخزين بوزارة التموين ، خلال برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن ، أنه سيتم إيقاف العمل في جميع المواقع التخزينية في استقبال الاقماح الملحية من 13 – 14 مايو وسيتم استئناف العمل في 15 مايو.

وتابع رئيس قطاع الاستلام والتخزين بوزارة التموين ، أنه خلال اليومين الإجازة ، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتطهير وتعقيم تلك المواقع ، حيث إن عدد المواقع 455 موقع لاستلام القمح سواء صوامع أو مراكز تجميع، لافتا إلى أن هناك إجراءات تتم خلال فترة توقف العمل حرصا على سلامة العاملين والموردين بتطهير المواقع ، من أجل الحد

وواصلت الصوامع والشون والهناكر بالمحافظات استقبال موردى القمح بعد حصاده، وفقا لتعليمات وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى أعلنت بدء موسم التوريد 15 أبريل الجارى ولمدة 3 شهور، وسط إجراءات احترازية مشدد للحد من انتشار فيروس كورونا، وتسهيل عملية التوريد والتاكيد على جودة المحصول، حيث تم تحديد سعر القمح درجة نظافة 22.5 بــ 705 جنيهات ودرجة 23 بمبلغ 715 جنيها ودرجة 23.5 بقيمة 725 جنيها، لجميع الأصناف المنتجة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.