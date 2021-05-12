شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يلتقي بالمواطنين بمسجد الاستقامة في الخارجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدّم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك خلال لقائه بالمواطنين عقب أداء صلاة العشاء بمسجد الاستقامة بمدينة الخارجة.

وأكد المحافظ خلال اللقاء على الالتزام بالإجراءات الإحترازية وتقليل التجمعات خلال أيام العيد لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مع الحرص على سرعة التسجيل للحصول على اللقاح للوقاية من الفيروس.

كما وجه بدراسة إنشاء ساحة إنتظار لسيارات النقل والمعدات الثقيلة بمنطقة 25 يناير، والتنسيق مع هيئة الطرق لرفع كفاءة طريق الخارجة باريس بالمنطقة من مدخل الغويطة وحتي قرية الثورة.