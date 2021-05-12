شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يناقش مشروعات مدينة رأس سدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعًا، الأربعاء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ لمناقشة مشروعات مدينة رأس سدر، وتذليل العقبات التي قد تعوق التنفيذ، وذلك بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام، وعلي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، ومديري الجهات والمديريات المعنية، في إطار الاجتماعات الدورية النصف الشهرية للقاء رؤساء المدن لمناقشة المشروعات الجارية وتذليل العقبات ان وجدت بحضور الجهات المعنية.

وبحسب بيان، الأربعاء، ناقش المحافظ مع رئيس المدينة المشروعات الجاري تنفيذها على أرض مدينة رأس سدر.

كما أعلن فودة خلال الاجتماع أنه تقرر البدء في أعمال تطوير شاطئ المدينة بعد عطلة عيد الفطر المبارك، موضحًا أن تطوير الشاطئ بطول 1.6 كم وتبلغ تكلفته التقديرية 10 ملايين جنيه، متنفسًا لأهالي مدينة رأس سدر وفي إطار أعمال تطوير مدينة رأس سدر.