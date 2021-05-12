شكرا لقرائتكم خبر عن قبل العيد.. مرور البحر الأحمر يناشد المواطنين الالتزام بالسرعات المقررة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب مسؤولو مرور البحر الأحمر الزائرين القادمين بسياراتهم للغردقة لقضاء إجازة عيد الفطر بالالتزام بالسرعات المقررة على الطرق، وعدم تجاوز هذه السرعات حماية لهم وعدم مخالفة القانون، وذلك استعدادًا لاستقبال الزائرين من مختلف المحافظات لقضاء إجازة عيد الفطر على شواطئ القرى السياحية بالبحر الأحمر.

وتقررت زيادة عدد الرادارات الخاصة بمراقبة السرعات من أول طريق الزغفرانه شمالا وحتى مدينة الغردقة وطريقي سفاجا قنا وسفاجا الغردقة وزيادة عدد افراد الامن امام الكاميرات وتقرر زيادة الخدمات المرورية والتواجد الامنى بالمرافق العامة وإعداد خطة امنية لتامين الاحتفالات التي سيتم اقامتها وزيادة عدد الخدمات بالكمائن الحدودية والتجمعات وتشديد اعمال التفتيش للسيارات والافراد وشدد مدير الامن على ضرورة الالتزام بتطبيق القانون مع سيارات الاجرة بشان خطوط السير والتعريفة.

كما تقرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وغرف عمليات فرعية بمجالس المدن تابعة للغرفة الرئيسية وضرورة توفير سيارات إسعاف مجهزة للتواجد على الطرق السريعة وساحات الصلاة للتعامل مع أي حالات طارئة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالكميات الكافية بأقسام الاستقبال بالمستشفيات والتواجد الدائم للأطباء وأعضاء هيئة التمريض لاستقبال أي حالات طارئة.