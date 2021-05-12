شكرا لقرائتكم خبر عن حتى الساعات الأولى قبل عيد الفطر .. الجيزة تواصل جهود رصد المخالفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرت جهود الأجهزة التنفيذية بأحياء ومدن الجيزة لرصد المخالفين قبل الساعات الأولي من شروق أول أيام عيد الفطر المبارك .

وقام حى الوراق وبمعاونة الاجهزة الامنية بشن عدد من الحملات التي شملت شوارع ( الغاز، عشرة، التل، سوق العمارنة، شعبان الحبروتى، ترعة السواحل، البنان، المسبك، كورنيش النيل، قهوة الواحة، قهوة الصعايدة، قهوة ابو يونس، قهوة ابو زياد، يوسف الجمل، سايبر البرنس) والتى اسفرت عن تحرير عدد ٢٤ محضر متنوع مابين بيئة وغلق وتشميع واشغال طريق ومخالفة للاجراءات الاحترازية، ومصادرة ١٨١ كرسى و٩ شاشة تليفزيون و٥٠ شيشة و٨ سماعة كبيرة و١ ريسيفر و٢ مروحة استاند و٣ طقطوقة.

ونجحت حملة مكبرة لمركز ومدينة منشاة القناطر في ضبط ٥ محال مخالفة والتى تم اتخاذ قرارات بالغلق الفورى لها وتحرير ٦ محاضر اشغال طريق و٦ محضر عدم ارتداء الكمامة ومصادرة ١٠ كراسى وجهاز كمبيوتر واستاند حديد وترولى حديد، كما اوقفت اجهزة المدينة اعمال بناء مخالف ببرقاش عبارة عن شدة خشبية لاعمدة الدور الارضى وعلى الفور تم ازالة التعدى ومصادرة ادوات ومواد البناء المستخدمة.

وشنت اجهزة حى الهرم حملة مكبرة لمتابعة سير العمل بمواعيد الغلق المعلنة والالتزام بالاجراءت الاحترازية بشارعى المنشية فيصل والطوابق وقد اسفرت الحملة عن مصادرة ٥١ قلب شيشة و٧٥ كرسى ورفع ٩٥ حالة اشغال طريق.

وخلال حملات شنها حي جنوب الجيزة بشوارع ربيع الجيزى والبحر الاعظم وهمدان والاهرام وكوبري عباس وميدان الجيزه وميدان المنيب فقد تم غلق وتشميع عدد ٧ محلات لمخالفتهم المواعيد المحددة للغلقورفع ٧٠ حاله اشغال متنوعه.

ونفذ مركز ومدينة الواحات البحرية قرارات الغلق الفورى لعدد ٤ محال لمخالفتها الاجراءات الاحترازية وتحرير ٦ محاضر عدم ارتداء الكمامة بقرية منديشة ومدينة الباويطى.

وبنطاق مركز ومدينة البدرشين تم غلق وتشميع ٣ محال ومقهى لمخالفتها الاجراءت الاحترازية وضبط ٣٨ حالة اشغال طريق و٦ عربات كارو تم ايداعها جميعا مخازن الحى.

وخلال حملة لاجهزة مركز ومدينة الحوامدية شملت شوارع الجمهورية وسعد زغلول وجمال عبدالناصر والساحة والرشاح ومساكن السهران اسفرت عن رفع مختلف اشغالات المحال والباعة الجاءلين وتحرير ٥ محاضر اشغال و٤ محاضر لعدم ارتداء الكمامة.

وبمدينة حدائق الاهرام تم ايقاف اعمال بناء مخالف بقطع اراضى ارقام ( ٢٩م، ٧٨ص، ٧٦ع) ومصادرة معدات ومواد البناء، بالاضافة إلى رفع مخلفات بقطع اراضى ارقام ( ٤٤١ح، ٣٧ح) وطريق الفيوم وشارع الجيش، ورفع حواجز حديدية بمنطقة ( ح/ ع )، كما تم غلق ورفع اشغالات لعدد ٤ كافيهات لمخالفتها الاجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق ومصادرة عدد ١٢٠ قلب شيشة وتم التحفظ على ٢٥ متهم من الملاك والقاءمين على اعمال المقاهى والمحال المخالفة بمعرفة الاجهزة الامنية المرافقة للحملة.