شكرا لقرائتكم خبر عن حسام موافي يحذر مرضى الضغط والسكر من تناول كعك العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، مرضى الضغط والسكري والكبد من تناول الكعك خلال العيد.

وقال موافي خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة «صدى البلد»: «من الأفضل لمرضى الضغط والسكري عدم تناول الكعك، تجنبًا لأي مضاعفات».

وناشد المشاهدين بتجنب زيارة المنازل خلال العيد، تطبيقا للإجراءات الاحترازية ضد كورونا، قائلا «نخلي المعايدة تليفونيا فقط تطبيقًا للإجراءات الاحترازية».

وتابع «بلاش أكل كتير وبلاش زيارات، نقعد مع ولادنا أفضل».

ووجه رسالة إلى المشاهدين قائلا «عايزين تقييم لبرنامج ربي زدني علما، عشان لو مفيد نكمله».