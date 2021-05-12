شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أشهر أغاني العيد في مصر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل المصريون دائما أي مناسبة بأغاني ترتبط معهم بذكريات، وترصد المصري اليوم أغاني العيد التي ترتبط في أذهان المصريين بهذه المناسبة.

أغنية «يا ليلة العيد» تظل واحدة من أشهر الأغانى، لما حققته من نجاح كبير بداية من الكلمات والألحان وصوت أم كلثوم، ، وهى من كلمات أحمد رامى وألحان رياض السنباطى.

أغنية الليلة عيد:

بعد أغنية «يا ليلة العيد» تأتى ياسمين الخيام وأغنيتها الليلة عيد التي طرحتها في أوخرا الثمانينيات من كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان الموسيقار إبراهيم رأفت.

وأيضًا أغنية الفنانة صفاء أبوالسعود، تعد واحدة من أشهر الأغانى بمناسبة العيد والتى تحمل اسم «أهلا بالعيد»، وهى من كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان جمال سلامة.