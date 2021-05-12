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رئيس مدينة الأقصر يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات

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محمد السمكوري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد رئيس مدينة الأقصر العميد طارق لطفي، أعمال النظافة والتجميل وطلاء الأرصفة التي تتم في منطقة كورنيش النيل وساحة أبوالحجاج، وذلك في إطار الحرص على ظهور المدينة بالمظهر اللائق أمام زائريها.

وبحسب بيان، الأربعاء، شدد رئيس مدينة الأقصر، على جميع رؤساء الأحياء بضرورة الاهتمام بأعمال التجميل والنظافة وأعمدة الإنارة وإزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المارة.

وشدد على تقديم أفضل الخدمات لأهالي وزوار مدينة الأقصر، كما شدد على رفع درجة الاستعداد القصوى لإزالة مخلفات القمامة وعدم تراكمها خلال أيام عيد الفطر المبارك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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