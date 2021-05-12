شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الأقصر يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد رئيس مدينة الأقصر العميد طارق لطفي، أعمال النظافة والتجميل وطلاء الأرصفة التي تتم في منطقة كورنيش النيل وساحة أبوالحجاج، وذلك في إطار الحرص على ظهور المدينة بالمظهر اللائق أمام زائريها.

وبحسب بيان، الأربعاء، شدد رئيس مدينة الأقصر، على جميع رؤساء الأحياء بضرورة الاهتمام بأعمال التجميل والنظافة وأعمدة الإنارة وإزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المارة.

وشدد على تقديم أفضل الخدمات لأهالي وزوار مدينة الأقصر، كما شدد على رفع درجة الاستعداد القصوى لإزالة مخلفات القمامة وعدم تراكمها خلال أيام عيد الفطر المبارك.