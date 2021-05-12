شكرا لقرائتكم خبر عن كوفيد 25 يكتشف علاج للفيروس .. والجمهور: «شامبو يوسف الشريف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ظهر الفنان يوسف الشريف في مشهد بالحلقة 15 من مسلسله «كوفيد 25» وهو يستعين بعبوة شامبو بالكيراتين ليضعها على نفسه ويسكبها على ملابسه ليستطيع المرور وسط المتحولين والمصابين بالفيروس.

يوسف الشريف

وكان الشريف قد ظهر وهو يتحدث مع إحدى الناجيات من هجوم المتحولين التي أبلغته انها حين وضعت مادة بالكيراتين على شعرها وكان مفرودا لم يهاجمها المتحول ليجرب الشريف بنفسه ويضع تلك المادة الموجودة في الشامبو وينجح في المرور بين المتحولين دون أن يكتشفوا أنه شخص سليم وغير مصاب بالفيروس.

وبدلا من «شابووه يوسف الشريف» سخر الجمهور من تلك المشاهد وعلقوا «شامبو يوسف الشريف»..وعلق أحدهم :«بعد 15 حلقة طلع الحل في الكيراتين..شامبو يوسف الشريف» وكتب آخر:«يوسف الشريف بعد كل ده عامل إعلان لشامبو»..ودشن البعض هاشتاج #شامبو_يوسف_الشريف..وكتبت متابعة عبر فيسبوك:"ولا لقاح ولا غيره .. الحل انك تدهن جسمك شامبو .. يوسف الشريف بيفاجئنا بالحلول برة الصندوق #عندكو_شامپو ؟".