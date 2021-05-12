شكرا لقرائتكم خبر عن نسل الأغراب الحلقة الأخيرة .. نهاية دراماتيكية غير متوقعة لـ عساف وغفران الغريب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتھت الحلقة الثلاثون والأخیرة من مسلسل «نسل الأغراب» الذي یعرض على قناة ON والتي بدأت بإرسال غفران «أمیر كرارة» جثة حمزة «أحمد مالك» إلى سرایا والده عساف الغریب «أحمد السقا» على نفس الجمل الذي أرسل الأخیر عليه جثة سلیم «أحمد داش».

ویتأثر عساف بعد رؤیة الجثة، ویحاول إخفاء حزنه على ابنه، ویستقبل اتصالا من غفران ویخبره عساف بأنه لا یفرق معه لأن حمزة لا یعتبره ابنه ولكن غفران یتوعده من جدید.

«فاطمة» ریم سامي تنھار بعد رؤیة جثة حمزة حبیبھا وتحاول الإمساك في عساف، ولكنه یخبرھا بأن غفران ھو الذي قتله، ویأمر عساف رجاله بإرسال الجمل إلى جلیلة ویخبروھا بأن غفران أرسل ھذه الھدیة بالغلط وأنھا تخصھا، وفور رؤیة جلیلة جثة ابنھا حمزة في الصندوق انھارت في البكاء ھي وأسرتھا، وتخبرھا فاطمة أن غفران الذي قتله.

المشھد ینتقل إلى على «دیاب» وھو یقود سیارته ویخرج علیه رجال مسلحون یطلقون الرصاص عليه حتى انقلبت السیارة به، ویخرج «علي» من السیارة لیجد غفران ومعه سعادة «محمد مھران» ومصطفى «أحمد عبدالله»، ویتم إطلاق الرصاص عليه انتقاما من القبض على غفران وسجنه 4 أشھر، وبعدھا یطلق غفران رصاصه في جبین «علي».

ومع تصاعد الأحداث یقتل عساف، «بكري» ووالده في مشھد أكثر دمویة، وبعدھا تذھب «جلیلة» للأخذ بالثأر من عساف ولكن لا تجده لتذھب لغفران ویعترف لھا بأنه ھو الذي قتل والدھا في السابق وشقیقھا ونجلھا وینجو منھا بفضل والدته الفنانة أحلام الجریتلى، وینتھي العمل بمشھد مواجھة بین عساف وغفران وكل واحد منھما یحاول قتل الآخر إلى أن تصل الشرطة ویقبض علیھما وینتھي العمل بإعدامھما.

مسلسل نسل الأغراب تألیف وإخراج محمد سامى بطولة كل من أحمد السقا، أمیر كرارة، مى عمر، دیاب، عماد زیادة، فردوس عبدالحمید، دیاب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مھران، محمد جمعة، ریم سامى، ملك أحمد زاھر، ھدیر عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فھیم، إنعام الجریتلى، حمدى ھیكل، أحمد ماجد، مروى الأزلي.