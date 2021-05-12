شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار السيسي تهنئ المصريين بعيد الفطر: نستكمل الفرحة بعد عبادات الشهر الكريم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصرى بحلول عيد الفطر.

وكتبت عبر صفحتها على «فيسبوك»: «أتقدم بالتهنئة للشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، الذي يأتى لنستكمل الفرحة والبهجة بعد عبادات الشهر الكريم، وأسأل الله في هذه المناسبة الكريمة بأن ينعم على بلادنا الحبيبة بمزيد من الأمن والسلام، والخير والتوفيق لكل أبنائها المخلصين.. كل عام وأنتم بخير».

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد هنأ الأمة الإسلامية والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا المولى عز وجل أن يملأ حياة المصريين بالفرح والبهجة والسرور وأن يعم الخير في كل بقعة من أرضها.

وكتب الرئيس، في حسابه على «تويتر»، الأربعاء: «وفي هذه المناسبة المباركة، أنتهز الفرصة كي أتقدم بتحية إجلال وتقدير لرجال ونساء وشباب مصر المخلصين».

وأردف: «ولكل من يشارك بعلمه وعمله وقلبه في معركة مصر للبناء والتنمية، وتشييد دولة عصرية تليق بمصر وتاريخها وتضمن لأبنائها مستقبلًا أكثر إشراقا وازدهارا في جميع مناحي الحياة.. كل عام وأنتم بخير».