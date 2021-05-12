شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير 4 آلاف مسجد في كفر الشيخ استعدادًا لصلاة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت المساجد الكبرى بمحافظة كفر الشيخ أعمال تطهير وتعقيم، استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن، لأداء صلاة العيد، صباح غدٍ الخميس، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه وجه بتطهير المساجد الكبرى التي يؤدي بها صلاة الجمعة، لاستقبال ضيوف الرحمن لأداء صلاة العيد بمدن وقرى المحافظة، مشيراً إلى أن 4 آلاف و30 مسجداً، استعدت لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد بها.

وأوضح الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنه تم تخصيص إمام وعمال لكل مسجد، وذلك للوقوف على ضبط وتنظيم دخول وخروج المصلين بكل مسجد مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة التي حددتها وزارة الأوقاف نصا أو مضموناً على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنه شدد على تنفيذ توجيهات وزارة الأوقاف، للحفاظ على صحة المسلمين والأسر، مؤكداً أنه تم تحديد صلاة العيد في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة فقط، وعدم السماح بأداء صلاة العيد في الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة، وارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد، واصطحاب المصلى الشخصي، ومراعاة علامات التباعد الاجتماعي، وعدم فتح دورات المياه، وفتح المسجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق، ولا تزيد مدة التكبير على 7 دقائق، ولا تزيد مدة الخطبة على 10 دقائق كالجمعة، ولا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيًّا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.