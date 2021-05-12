شكرا لقرائتكم خبر عن كشف وعلاج مجاني لـ 1500 مواطن من أهالي «ريحانة» في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، بحسب بيان، الأربعاء، إن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية ريحانة بمركز أبو قرقاص، خلال يومي 10 و11 مايو الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1508 حالات مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، وأسفرت عن إجراء 302 حالة جراحة و298 حالة أطفال و288 باطنة و85 قلب و86 نساء و52 تنظيم أسرة و81 أسنان و225 جلدية و91 حالة أنف وأذن، إلى جانب أنه تم عمل 94 تحاليل مختلفة، وعمل 25 حالة موجات صوتية، وعمل 13 حالة رسم قلب، وعمل 5 حالة أشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 97 مترددًا، وتم خلع أسنان لـ 7 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 20 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 85 مترددًا، وتم استخدام 13 عيادة متنقلة وتضم صيدلية ومعمل دم وسجلات.