شكرا لقرائتكم خبر عن كشف وعلاج مجاني لـ 1500 مواطن من أهالي «ريحانة» في المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، بحسب بيان، الأربعاء، إن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية ريحانة بمركز أبو قرقاص، خلال يومي 10 و11 مايو الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1508 حالات مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.
وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، وأسفرت عن إجراء 302 حالة جراحة و298 حالة أطفال و288 باطنة و85 قلب و86 نساء و52 تنظيم أسرة و81 أسنان و225 جلدية و91 حالة أنف وأذن، إلى جانب أنه تم عمل 94 تحاليل مختلفة، وعمل 25 حالة موجات صوتية، وعمل 13 حالة رسم قلب، وعمل 5 حالة أشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 97 مترددًا، وتم خلع أسنان لـ 7 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 20 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 85 مترددًا، وتم استخدام 13 عيادة متنقلة وتضم صيدلية ومعمل دم وسجلات.