إغلاق 32 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية ضد كورونا في المنيا

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 32 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية ضد كورونا في المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية حرّرت 99 مخالفة للأفراد والمنشأت، كما تم إغلاق 32 منشأة، ليصل اجمالي مخالفات عدم ارتداء الكمامات منذ بدء الحملات إلى 9590 مخالفة للأفراد والمنشآت، بالإضافة إلى غلق 647 منشأة مخالفة، وفض 18 سوقًا، و52 حفل زفاف، و12 سنتر دروس خصوصية، بجميع مراكز المحافظة، من خلال المرور على كافة المنشآت الخدمية، ووسائل النقل العام، ومواقف السيارات، والمطاعم، والمقاهي، والمحال التجارية، وذلك ضمن خطة الدولة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.
ووجّه المحافظ رؤساء جميع المراكز، بحسب بيان، الأربعاء، بمواصلة الحملات الرقابية بصفة دورية لتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بشأن الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.
وأصدر محافظ المنيا كتابًا دوريا لجميع رؤساء الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك مديرية الطب البيطري للقيام بتنفيذ حملات مكثفة للتطهير والتعقيم بالمنشآت الخدمية والمقاصد السياحية وجميع الأماكن التي يتردد عليها المواطنون.