شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الأقصر تعلن الطوارئ خلال عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، عن خطة استعداد شركة مياه الشرب والصرف الصحي لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى وعمل ورديات مناوبة طوال اليوم لمجابهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

ووجّه محافظ الأقصر، بحسب بيان، الأربعاء، المسؤولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالاستعداد الجاد ومتابعة كل الشكاوى الواردة إلى غرف العمليات والأزمات، والعمل على حلّها بشكل فوري وسريع لكافة المشكلات التي قد تطرأ في أيام عيد الفطر المبارك.

كما ناشد محافظ الأقصر، المواطنين ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، وذلك أثناء التنظيف والاستعداد لعيد الفطر المبارك من خلال عدم ترك المياه متدفقة بشكل مستمر أثناء الاستخدام المنزلي، والحرص على إغلاق الصنبور بعد الانتهاء، والتأكد من سلامة جميع توصيلات المياه، والإصلاح السريع لأعطال السباكة.