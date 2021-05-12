شكرا لقرائتكم خبر عن الزهرة يتعامد على الكعبة المشرفة غدا فى ظاهرة فلكية استثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد سماء مكة المكرمة أول أيام عيد الفطر غدا الخميس 13 مايو 2021 تعامد كوكب الزهرة مع الكعبة المشرفة في ظاهرة فلكية إستثنائية، حدثت آخر مرة في 26 مارس 2020.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن تعامد كوكب الزهرة سيحدث عند بعد الظهر بالتوقيت المحلي (10:08 صباحا بتوقيت جرينتش) ، وسيكون الكوكب على ارتفاع 89,54,41 درجة في ظاهرة غير مشاهدة بالعين المجردة نظرا لحدوثها نهارا والشمس في قمة إشراقها وبالتالي لا تحظى غالباً الدول العربية والمناطق القريبة من مكة بفرصة لرصد تعامد الزهرة.

كوكب الزهرة سيكون ميله في هذا الوقت مطابق "(تقريبا)" لخط عرض مكة المكرمة إلا أن ذلك لا يتكرر بشكل دائم نظرا لعوامل مدارية تؤثر في طول الفترة التي يتغير ميله لذلك فإن ظاهرة تعامد الزهرة نادرة.

بشكل عام أغلب مواعيد التعامد نادرا أن يكون الميل مطابقاً تماما مع عرض الكعبة المشرفة فقد يفرق بمقدار ربع درجة أو نصف درجة ، ورغم أن هذا مقدار صغير إلا أنه لا يصلح في تحديد اتجاه القبلة للمناطق القريبة من مكة التي يقل بعدها عن درجة واحدة مثل مدينة جدة أما المناطق البعيدة عن مكة فلا تتأثر بذلك.

جدير بالذكر أن كوكب الزهرة يتحرك حول الشمس في مدار يقع داخل مدار الأرض ويظهر دائما قريبا من الشمس كما هو الحال مع كوكب عطارد ، فهذا يجعل الراصد من على سطح الأرض لا يمكنه من رؤية هذين الكوكبين إلا قبل شروق الشمس أو بعد غروبها.