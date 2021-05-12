شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصائح الصحة العالمية فى صلاء عيد الفطر للوقاية من كورونا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في مصر، العديد من النصائح للمواطنين خلال أداء صلاة عيد الفطر المبارك، حيث ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد البدنى واستخدام سجادة مخصصة لصلاة العيد خاصة بالفرد.



المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية فى مصر

ونشر المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية في مصر، عبر حسابه بموقع تويتر "إنفوجراف" يحتوى على عدد من النصائح خلال أداء عيد الفطر المبارك، وجاء بعنوان:" احمِ نفسك والآخرين أثناء صلاة عيد الفطر".



منظمة الصحة العالمية فى مصر

وأضاف الإنفوجراف:"استخدم سجادة الصلاة الخاصة بك، وحافظ على التباعد البدني، التزم بارتداء الكمامة ، صلِ في المنزل مع أفراد الأسرة المقربين فقط.. لا تنس المرضى من دعائك".

وأشار موقع المكتب الاقليمى لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط، ضرورة أن نحد من التجمعات الاجتماعية والحفاظ على التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة وغسل اليدين والحصول على التطعيم، كما ضرورة إلغاء التجمعات الكبيرة واستخدام الأماكن المفتوحة ، أو تأكد من جودة التهوية في الأماكن المغلقة، مع الحفاظ على التباعد البدنى.

وأوضح قائلاً:" قد تكون مريضًا، ولكن لا تظهر عليك أعراض، الأمر الذي يُعرِّض الآخرين للخطر.. التزِم بارتداء الكمامة دائماً، تجنب حضور صلاة عيد الفطر، والتجمُّعات إذا شعرت بالتعب، وشجِّع الأصدقاء وأفراد الأسرة، الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا، أو لديهم ظروف صحية أخرى، على البقاء في المنزل".