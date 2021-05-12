شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 3700 راكب غادروا لشرم والغردقة اليوم لقضاء عطلة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سير مطار القاهرة الدولى اليوم الأربعاء الموافق وقفة عيد الفطر المبارك 31 رحلة داخلية نقلت على متنها أكثر من 3700 راكب، كانت الغلبة للسفر بنصيب 19رحلة فى حين كانت رحلات الوصول 12رحلة.

وتصدرت مدينة شرم الشيخ كمقصد للمسافرين لقضاء أجازة العيد من مطار القاهرة بعدد 8 رحلات فى حين جاءت الغردقة فى الترتيب الثانى بـ7 رحلات وتفاوتت النسبة بين الأقصر وأسوان ،

فى حين لم تزد رحلات العودة من شرم والغردقة والأقصر وأسوان عن 12 رحلة وسجلت إحدى رحلات العودة من شرم الشيخ “صفر” ركاب فى حين كانت رحلات السفر ممتلئة ،

هذه الرحلات التى خرجت من مطار القاهرة من خلال النقل الوطنى المصرى خلاف عشرات الرحلات الآخرى التى تسيرها شركات الطيران الخاصة .

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.