شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية طوال أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عز توقعات حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر المبارك ، ودرجات الحرارة المتوقعة من غدا الخميس أول أيام العيد وحتى الأحد المقبل.

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة خلال أيام العيد على كافة محافظات الجمهورية ، كما يلى:



- الخميس 13 مايو أول أيام العيد:

القاهرة 33 درجة

السواحل الشمالية 27 درجة

شمال الصعيد 34 درجة

جنوب الصعيد 37 درجة

- الجمعة 14 مايو ثانى أيام العيد :

القاهرة 34 درجة

السواحل الشمالية 27 درجة

شمال الصعيد 37 درجة

جنوب الصعيد 39 درجة



- السبت 15 مايو ثالث أيام العيد:

القاهرة 34 درجة

السواحل الشمالية 28 درجة

شمال الصعيد 37 درجة

جنوب الصعيد 40 درجة

- الأحد 16 مايو رابع أيام العيد:

القاهرة 35 درجة

السواحل الشمالية 30 درجة

شمال الصعيد 39 درجة

جنوب الصعيد 41 درجة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس أول أيام العيد، استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا ، فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.