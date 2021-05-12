شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: يجوز للمسلم صلاة العيد بالمنزل إذا خشى التزاحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف ، أن صلاة العيد في المساجد الكبرى التي شهدت أداء صلاة الجمعة، حيث إن المساجد ستسع جميع المصلين المقبلين على صلاة العيد، موضحا أن صلاة العيد سنة، وإذا خشى المسلم من التزاحم ونقل العدوى يجوز له صلاتها في البيت .

وأضاف رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف ، خلال برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أنه يجوز صلاة العيد في البيت إذا خاف الإنسان على نفسه أن يصاب أو فضل عدم التزاحم في المساجد، لافتا إلى أن الأوقاف في استنار منذ بداية شهر رمضان لضمان عدو حدوث أي خروقات واتباع كافة الإجراءات الاحترازية في المساجد خلال الشهر الكريم.

وتابع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن المساجد لم تشهد أي خروقات أو عدم اتباع للإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان، لافتا إلى أن الشعب المصرى هو الرائد في تنفيذ هذه الإجراءات ، فالشعب المصرى هو من تباعد وحرص على صحته وحرص على الوضوء في بيته .

ولفت رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف ، إلى أن أبرز الإجراءات الاحترازية خلال صلاة العيد أن تكون فى المساجد والخطبة لا تزيد عن 10 دقائق وجميع أئمة الوزارة سيتواجدون في المساجد لتعقمها وإعداد المساجد اعداد مناسب، مناشدا المواطنين بعدم المصافحة أو العناق خلال صلاة العيد.