شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة شمال سيناء تنفى الإدلاء بأى تصريحات حول استقبال جرحي فلسطينيين بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المكتب الإعلامي لمحافظة شمال سيناء، علي عدم إدلاء اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء بأي تصريحات بخصوص استعداد مستشفيات شمال سيناء لاستقبال الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة للعلاج في مستشفيات شمال سيناء.

وأضافت الصفحة الرسمية لمحافظة شمال سيناء عبر موقع فيس بوك، أن المكتب الإعلامي أكد علي عدم إدلاء الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، بأي تصريحات في هذا الإطار، لافتًا إلى أن ما تم تداوله في هذا الإطار غير صحيح.



الصفحة الرسمية لشمال سيناء عبر فيس بوك

وأشار المكتب الإعلامي، إلى أن التصريحات الرسمية التي تصدر عن المسئولين في محافظة شمال سيناء ، يتم نشرها علي الموقع الرسمي للمحافظة، مطالبا وسائل الإعلام بتوخي الدقة فيما يتم نشره علي لسان المسئولين التنفيذيين فى محافظة شمال سيناء.

وكانت وسائل إعلام أكدت علي أن مستشفيات المحافظة جاهزة لاستقبال أي من الحالات القادمة من قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي ، وهو ما نفاه مكتب الإعلام بديوان عام المحافظة ، مشيرًا إلي رفع درجة الاستعداد في القطاع الصحي خلال عيد الفطر المبارك، ولا علاقة له بقطاع غزة.