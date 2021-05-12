شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى مهنئة بعيد الفطر: أسأل الله أن ينعم على بلادنا بمزيد من الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بالتهنئة للشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وكتبت السيدة انتصار السيسى، علي حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": أتقدم بالتهنئة للشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، الذى يأتى لنستكمل الفرحة والبهجة بعد عبادات الشهر الكريم، وأسأل الله فى هذه المناسبة الكريمة، بأن ينعم على بلادنا الحبيبة بمزيد من الأمن والسلام، والخير والتوفيق لكل أبنائها المخلصين.. كل عام وأنتم بخير".