شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل أول رحلة قادمة من بكاترينبورج الروسية بعد انقطاع دام سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، أولى الرحلات الجوية القادمة من مطار كولتسوفو الدولي، قادمة من مدينة يكاترينبورج الروسية، وذلك بعد فترة انقطاع لعدة سنوات من تشغيل المطارات الروسية المختلفة رحلات إلى القاهرة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن المطار استقبل مساء اليوم، أولى الرحلات من مطار كولتسوفو الدولي بروسيا والتي تحمل رقم 291 بعد فترة انقطاع منذ حادث الطائرة الروسية فوق سيناء في أواخر عام 201‪5.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات وصول الركاب القادمين على متن رحلة روسية من مبنى الركاب رقم 2 والمخصص للرحلات الروسية، فضلا عن أنهتم استقبال الرحلة ببروتوكول رش المياه على جسم الطائرة فور هبوطها في مطار القاهرة، كما هو متعارف بالنسبة لتشغيل واستقبال أول رحلة جوية.

وحرصت فرق العلاقات العامة بمطار القاهرة الدولي، علي استقبال ركاب الرحلة الروسية، وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بهم، والترحيب بهم في أول وصول إلى القاهرة بعد غياب أكثر من 5 سنوات.