شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عباس: القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية ولن نرضى بديلا عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، أن القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية، ولن نرضى بديلا عنها، موضحا أن القدس خط أحمر ولا يمكن أن يتحقق السلام والأمن إلا بتحريرها.

وأضاف الرئيس الفلسطينى، خلال كلمته باحتماع للقيادة الفلسطينية، أن القدس وقلب فلسطين وروحها ولا سلام ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريرها الكامل، موضحا أن القيادة الفلسطينية ستدرس كافة الخيارات لصد الهجوم الإسرائيلى.

ولفت الرئيس الفلسطينى، إلى أن إسرائيل تريد أن تفرض أمرا واقعا استعماريا في القدس، موضحا أن الفلسطينين لن يقبلوا بالأمر الواقع الذى يريد أن يفرضه الاحتلال في القدس من خلال استهداف الوجود الفلسطيني، وإسرائيل تجاوزت كل الحدود ضاربة بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية.

ولفت محمود عباس أبو مازن، إلى أن القيادة الفلسطينية تدرس كل خياراتنا لصد العدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا.