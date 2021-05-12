شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يتبادل التهنئة بعيد الفطر مع العاهل السعودى ورئيس المجلس العسكرى السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا مساء اليوم، بالملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين، والأمة الإسلامية كلها بالخير والبركات.

وبادل خادم الحرمين الشريفين الرئيس التهنئة بهذه المناسبة، متمنيا لمصر وشعبها الشقيق كل خير وبركة وسلام.

كما أجرى الرئيس السيسي مساء اليوم، اتصالا هاتفيا مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا للسودان وشعبها الشقيق كل تقدم واستقرار.

ومن جانبه، بادل الفريق أول عبدالفتاح البرهان الرئيس التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك متمنيا لمصر وشعبها السلام والازدهار.

كما تناول الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن بعض موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.