قيمتها أكثر من مليون جنيه.. ضبط متهم بحوزته 150 طربة حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الغربية، نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجها على عملائه، متخذاً من دائرة مركز شرطة طنطا مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة مركز طنطا بالغربية، وبحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول.

بمواجهة المتهم بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,050,000) مليون وخمسون ألف جنيه تقريباً ف تم إتخاذ الإجراءات القانونية.