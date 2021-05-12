المجني عليه في واقعة "كفن عين شمس": "كنا متحوطين من كل اتجاه بالأسلحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

أمرت نيابة عين شمس، بحبس 8 متهمين في واقعة فيديو "الكفن" في منطقة عين شمس، فيما استعجلت ضبط 3 متهمين آخرين.

وقال أحد الأشخاص الظاهرين في الفيديو "م.ط"، في التحقيقات إن المتهمين أرغموه على تقبيل قدم والدتهم كنوع من الإذلال والإيذاء النفسي، بعدما فاجئوه ووالده وعمه برفع الأسلحة في وجههم بسبب خلافات سابقة بينه وبين المتهمين في منطقة عين شمس.

وأضاف أن سبب الخلافات تعود إلى نحو 5 أشهر حينما استضاف المتهمين في القضية في المركبة الخاصة به، وطالبوا بتشغيل أغنية أعدت خصيصا لعائلتهم للتباهي بيها، إلا أن مسؤول المركب رفض تشغيلها باعتبارها نوع هابط من الأغاني ولا تليق بتقاليد المركب.

وتابع "م. ط" أن المتهمين اعتدوا بالضرب على المتواجدين بالمركب جميعهم، ما أدى إلى تدخل الأمن الخاص بالمركب وإصابة أشخاص من العائلة.

وأشار إلى أنه توجه مع عمه ووالده إلى مكان تواجد المتهمين في منطقة عين شمس وفوجئوا بإحاطهم بنحو 20سلاحا ناريا، وإجبارهم على تقديم الكفن وتقبيل قدم والدة المتهمين وتصويرهم بالهواتف المحمولة.

وأكد أنه اضطر إلى تنفيذ كل طلباتهم خوفا على سلامة عمه ووالده، ومن بعد سيره تقدم ببلاغات إلى قسم شرطة عين شمس وضبطت 8 متهمين أمرت النيابة بحبسهم، ولا تزال الشرطة تبحث على 3 آخرين،