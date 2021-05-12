ما أعراض كورونا الأكثر شيوعاً؟.. طبيب يجيب - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

كشف الدكتور طارق البحيري استشاري أمراض الباطنة والأطفال، عن أعراض كورونا الأكثر شيوعاً وهل دخل الأطفال دائرة الخطر؟

وقال البحيري، في فيديو خاص لمصراوي، إن هناك أعراض ما زالت مشتركة بين الموجتين الأولى والثانية، وهناك أعراض جاءت خلال الموجة الثالثة، لافتاً إلى أن الأعراض المعروفة سابقاً تتمثل في الحرارة وضيق في التنفس وتكسير في العظام وكحة وصداع شديد.

وأوضح أن الكحة في الموجتين الأولى والثانية كانت جافة، والآن نرى مرضى كثيرين لديهم كحة مصاحبة ببلغم وإفرازات مخاطية، لافتاً إلى أن التهاب الحلق من الأعراض الكثيرة والجديدة في الموجة الثالثة لدى كثير من مرضى كورونا.

وأضاف البحيري، أن الموجة الثالثة من كورونا بعد التحور، أصبحت تتمثل في التهاب حاد في العينين وإسهال في الجهاز الهضمي، بجانب أعراض قيء وغثيان وميل للقئ وآلام في عضلات البطن بشدة في الجهاز التنفسي.

وقال البحيري، إن فيروس كورونا خلال الموجة الثالثة يضرب نقطة الضعف عند المريض، ومن الأعراض الجديدة أيضاً، التهاب في أعصاب الأطراف، لافتاً إلى أن أعراض كورونا لم تصبح في فقدان حاسة الشم والتذوق فقط.

وعن الأطفال، أشار البحيري، إلى أن نسب إصابات الأطفال بالفيروس قليلة جدا لم تتعد 9% من إجمالي الإصابات على مستوى العالم، ويرجع ذلك إلى مادة تسمى لكتوفيرمن في بعض الأدوية ويحصل عليها الأطفال في الألبان أو الرضاعة الطبيعية ومهمة جدا للمناعة، حيث تكون أحد كرات الدم البيضاء وتهاجم الفيروس.

وتابع:"عشان كده بفسر سبب نسبة قلة أمراض الأطفال بكورونا، ولما بتيجي بتيجي بصورة خفيفة مش قوية مثل الكبار.