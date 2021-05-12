قرينة الرئيس تهنيء الشعب المصري والأمة الإسلامية بعيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قدمت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للأمة الإسلامية والشعب المصري، بعيد الفطر المبارك.

وقالت في منشور لها على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، الأربعاء:"أتقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، الذى يأتى لنستكمل الفرحة والبهجة بعد عبادات الشهر الكريم".

وتابعت:"أسأل الله فى هذه المناسبة الكريمة، بأن ينعم على بلادنا الحبيبة بمزيد من الأمن والسلام، والخير والتوفيق لكل أبنائها المخلصين، كل عام وأنتم بخير".