شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ الرئيس العراقي بعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالاً هاتفياً مساء اليوم، مع الرئيس العراقي برهم صالح للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا للعراق والأمة العربية والإسلامية الرخاء والأمن والاستقرار.

من جانبه، أعرب الرئيس العراقي عن التقدير والامتنان لهذه اللفتة الكريمة من السيد الرئيس، معرباً عن تمنياته بكل الخير والازدهار لمصر حكومةً وشعباً.