شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بحلول عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى مساء اليوم اتصالًا هاتفياً مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك متمنيًا لليبيا وشعبها الشقيق كل تقدم واستقرار.

ومن جانبه؛ بادل الرئيس المنفي التهنئة بحلول عيد الفطر مع السيد الرئيس، متمنيًا لمصر وشعبها كل تقدم ورخاء واستقرار.