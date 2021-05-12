شكرا لقرائتكم خبر عن عباس للفصائل الفلسطينية: «لنضع خلافاتنا جانبا فالقدس توحدنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أبومازن، في كلمة متلفزة بثها التلفزيون الفلسطيني، قبل قليل، إن الاحتلال يمارس تطهير عرقي يستهدف الوجود الفلسطيني في القدس عاصمة فلسطين، عبر سرقة البيوت واطلاق العنان لقطعان المستوطنين ليدسنوا المقدسات الفلسطينية«

ووجه عباس تحية للشهداء الفلسطينيين، ثم وجهه كلمته لأمريكا وإسرائيل قائلًا: «حلوا عن صدورنا، لقد طفح الكيل، لن نرتكب جريمة 48 ولا جريمة 67 ن الشيخ جراح لن يهدأ ولن يرحل ولن يغادر»

وأضاف أبومازن موجهًا حديثه للفصائل الفلسطينية: «لنضع خلافاتنا جانبا فالقدس توحدنا»

واسترسل: «شعبنا صاحب حق وسينال حريته باستقلاله وإقامة دولته وعاصمتها القدس.. إذا أرتم السلام والأمن فهو لا يأتي بقوة السلاح»