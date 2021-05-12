شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: 65 شهيدا و365 إصابة منذ بداية العدوان الإسرائيلى على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء اليوم ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 65 شهيداً و365 اصابة منذ بداية العدوان الاسرائيلي على القطاع.

وأوضحت الوزارة في تحديث لإجمالي ضحايا العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ان 65 مواطنا استشهدوا بينهم 16 طفلا و5 سيدات ومسن واصابة 365 مواطن بجراح مختلفة.

واستشهد اربعة مواطنين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة قبل موعد الافطار في غارة اسرائيلية.

وقال مراسلنا ان الاستهداف جاء امام مسجد الاحسان بالمخيم والشهداء هم حمزة الهور ،محمد شاهين ،احمد القرعة واحمد الطلاع.

وفي خان يونس استشهد طفلان فلسطينيان واصيب ثالث وهما عمار تيسير العمور 11عاما وحمادة عطية العمور 13 عاما جراء قصف من طائرة استطلاع .

وفي حي الشجاعية استشهد مواطنان واصيب ثلاثة اخرين ما يرفع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان إلى 62 شهيد و320 جريح.