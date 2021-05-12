شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يتبادل التهنئة بالعيد مع نظيره العراقى ورئيس المجلس الرئاسى الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مساء اليوم الأربعاء، مع الرئيس العراقي برهم صالح للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا للعراق والأمة العربية والإسلامية الرخاء والأمن والاستقرار.

من جانبه، أعرب الرئيس العراقى عن التقدير والامتنان لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس، معرباً عن تمنياته بكل الخير والازدهار لمصر حكومةً وشعباً.

كما أجرى الرئيس السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفياً مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك متمنيًا لليبيا وشعبها الشقيق كل تقدم واستقرار.

ومن جانبه؛ بادل الرئيس المنفي التهنئة بحلول عيد الفطر مع الرئيس، متمنيًا لمصر وشعبها كل تقدم ورخاء واستقرار.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.