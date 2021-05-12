شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد صلاة عيد الفطر فى محافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن غدا الخميس هو أول أيام شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك عقب تحقق لجان دار الإفتاء الشرعية والعلمية المنتشرة فى محافظات الجمهورية.

الخليج 365 ينشر مواعيد صلاة العيد فى المحافظات..



مواعيد صلاة عيد الفطر



القاهرة 5:28

الجيزة 5:28

الإسكندرية 5:31

بورسعيد 5:21

السويس 5:23

العريش 5:16

الطور 5:22

سانت كاترين 5:20

طابا 5:14

شرم الشيخ 5:20

دمنهور 5:29

طنطا 5:27

المنصورة 5:25

الزقازيق 5:26

بنها 5:27

شبين الكوم 5:28

كفر الشيخ 5:27

الفيوم 5:31

بنى سويف 5:30

المنيا 5:33

أسيوط 5:33

سوهاج 5:32

قنا 5:29

أسوان 5:32

أبو سمبل 5:40

مرسى مطروح 5:41

الغردقة 5:23

الخارجة 5:40

الإسماعيلية 5:22

دمياط 5:23

السلوم 5:49

نويبع 5:16

حلايب 5:20

شلاتين 5:22

