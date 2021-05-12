شكرا لقرائتكم خبر عن خطوط الطيران الأمريكية تلغى رحلاتها إلى تل أبيب الأربعاء والخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها، أن خطوط الطيران الأمريكية ألغت رحلاتها إلى تل أبيب الأربعاء والخميس، يأتى هذا فيما قال أنتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكى، إن إدارة الرئيس جو بايدن ملتزمة بالعمل مع الإسرائيليين والفلسطينيين لوقف التصعيد.

وفى سياق متصل، دعا الاتحاد الأوروبى إلى وقف فورى لأعمال العنف فى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما أكد البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة الأمريكية سترشح سفيرا لدى إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة، وقال البيت الأبيض: نجرى اتصالات فى المنطقة لوقف التصعيد فى غزة.