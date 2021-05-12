شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط راكب فرنسى بمطار القاهرة حاول تهريب كمية من الأقراص المخدرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة فوزى العميرى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم118 لسنة 1975. ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران رقمMS-800 القادمة من باريس إشتبه حسام الشافعى مأمور الجمرك المعين بالخط الأخضرفى راكب فرنسى الجنسية يحمل 2 شنطة كبيرة وشنطة هاندباج بدا عليه علامات القلقوالإرتباك . وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء تستحق سداد رسوم وضرائب جمركية أجاب بالنفى. وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة الأستاذ يوسف حامدمأمور الفحص بالأشعة فأفاد بوجود شرائط ذات كثافات متماثلة ومتشابهة. وبالعرض على رفعت صدقي نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه من معتز محمود مأمور الجمرك و ميلاد رسمى مدير الحركة المشرف علي صالة الوصوللتفتيش حقائبة فتبين وجود 129 شريط بإحالة 1310 قرص من الأقراص الخدرة المتنوعةمنها ليريكا وكودايين وبريجابالين مخباة بين طيات الملابس داخل حقائبه. قرر فوزى العميري مدير الادارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركىرقم 69 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشاررئيس مصلحة الجمارك.