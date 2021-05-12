شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير اليوم 10 رحلات من وإلى روسيا لنقل 1013 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سير مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، 10 رحلات دولية على مدار اليوم إلى روسيا الاتحادية على متنها 1013 راكبا.

وحسب مصادر بالمطار فإن مبنى الركاب رقم 2 قد غادر منه 5 رحلات إلى وجهات بروسيا وهى موسكو ونوفوسيبريك وقازان وأستون أون دون وعلى متن الرحلات 434 راكبا.

فى حين استقبل المطار 5 رحلات على متنهم 579 قادمة من موسكو وكراسنودار، وأول الرحلات القادمة من بكاترينبورج لمطار القاهرة، وعلى متنها 100 راكب، بالإضافة إلى رحلتين قادمتان من من روستوف أون دون وموسكو، وتتبع الرحلات عدد من الشركات المشغلة بينهم مصر للطيران و4 شركات روسية.

وأشارت مصادر، إلى أنه منذ أواخر أبريل المنقضى ومطلع مايو الجاري، شهد معدل التشغيل بين القاهرة وروسيا زيادة فى عدد الرحلات الجوية لـ شركات الطيران الروسية التى تسير رحلات مباشرة من المدن الروسية المختلفة إلى مطار القاهرة، حيث ارتفع عدد الشركات المنتظم حتى اليوم إلى 5 شركات روسية بخلاف خطوط إيروفلوت الروسية، ليصبح إجمالى الشركات التى تشغل رحلات إلى مطار القاهرة 6 شركات.