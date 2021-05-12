شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات تعقيم موسعة بجميع المطارات المصرية استعدادا لعطلة عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الطيران فى بيان لها منذ قليل، إنه جرت عمليات تعقيم واسعة للمطارات المصرية استعدادا لعطلة عيد الفطر المبارك.

وأوضحت أن ذلك يأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات الحكومة المصرية نحو تشديد الإجراءاتالاحترازية والوقائية المطبقة بجميع مؤسسات الدولة المصرية من أجل التصدى لفيروسكورونا.

وتقوم وزارة الطيران المدنى بحملات تعقيم وتطهير موسعة بمختلف المطارات المصرية وجميع المواقع والمنشآت التابعة لها كإجراء احترازى، لضمان تطبيق أعلى معاييرالسلامة والأمان لمجابهة أى تداعيات محتملة لهذا الفيروس المستجد، وحرصاً على العاملين والمترددين من عملائها المسافرين .

ووجه الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بزيادة عمليات التعقيم والتطهير على مستوى جميع المطارات والمنشآت ورفع درجة الاستعداد اللازمة بما يكفل الحفاظ على سلامة جميع العاملين والمسافرين بجميع المطارات المصرية والإلتزام بأعلى المعايير الدولية الصادرة عن منطمات الصحة والطيران العالمية.

وأشار الوزير إلى أن هذه الفترة تشهد تزايدا ملحوظاً فى حجم الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى المطارات السياحية المصرية من أجل قضاء إجازة العيد والاستمتاع بالأجواء الممتعة التى تتميز بها المقاصد السياحية المصرية.

وشملت عمليات التعقيم جميع صالات السفر والوصول بالمطارات ومناطق سيورالحقائب وعربات نقل الأمتعة وكاونترات إنهاء السفر والوصول والجوازات وجميع المرافق بالمطارات.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة هذه الإجراءات تتم بشكل يومى بجميع صالات المطارات وعلى متن الطائرات قبل وبعد كل رحلة وفقا للمعايير الدولية إلا أن وزارة الطيران المدنى تقوم بتكثيف وزيادة تلك الإجراءات الاحترازية والوقائية فى أوقات الأعياد والمناسبات لمواجهة الاعداد الكبيرة المتوقع ترددها على المطارات حرصًا على سلامة المسافرين وجميع العاملين بقطاع الطيران المدنى.



عمليات تعقيم موسعة بجميع المطارات المصرية استعدادا لعطلة عيد الفطر المبارك (10)



عمليات تعقيم موسعة بجميع المطارات المصرية استعدادا لعطلة عيد الفطر المبارك (11)



عمليات تعقيم موسعة بجميع المطارات المصرية استعدادا لعطلة عيد الفطر المبارك (2)



عمليات تعقيم موسعة بجميع المطارات المصرية استعدادا لعطلة عيد الفطر المبارك (3)



عمليات تعقيم موسعة بجميع المطارات المصرية استعدادا لعطلة عيد الفطر المبارك (4)



عمليات تعقيم موسعة بجميع المطارات المصرية استعدادا لعطلة عيد الفطر المبارك (5)



عمليات تعقيم موسعة بجميع المطارات المصرية استعدادا لعطلة عيد الفطر المبارك (6)



عمليات تعقيم موسعة بجميع المطارات المصرية استعدادا لعطلة عيد الفطر المبارك (7)



عمليات تعقيم موسعة بجميع المطارات المصرية استعدادا لعطلة عيد الفطر المبارك (8)



عمليات تعقيم موسعة بجميع المطارات المصرية استعدادا لعطلة عيد الفطر المبارك (9)