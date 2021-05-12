شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع درجات الحرارة ورياح على القاهرة .. تفاصيل حالة الطقس الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقعت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غًدا الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك على جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بمقدار طفيف، ويكون هناك نشاط للرياح على القاهرة الكبري وسيناء والوجه البحري، وتكون أعلي درجة حرارة غدًا 38 درجة فى إدفو وأبو سمبل فى جنوب مصر.

توقعات حالة الطقس غدًا في مصر

ترتفع درجات الحرارة غدًا فى مصر بمقدار طفيفة علي جميع الأنحاء ويكون طقس الغد حار على القاهرة الكبري وشمال الصعيد والوجه البحري ومائل للحرارة على السواحل الشمالية بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما تكون حالة الطقس غدًا خلال ساعات الليل لطيف علي القاهرة الكبري والسواحل الشمالية والوجه البحري ومعتدل على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

وتوقعت الأرصاد الجوية ضمن الظواهر الجوية خلال طقس الغد Weather عدم وجود فرص لسقوط أمطار ووجود نشاط لرياح شمالية شرقية على القاهرة الكبري سرعتها 16 عقدة، وكذلك نشاط للرياح على جنوب سيناء والوجه البحري.

وتكون الرياح شمالية شرقية على السواحل الشمالية سرعتها 14 عقدة، بينما يكون اتجاه الرياح شمالية غربية على شمال الصعيد وجنويه، وسرعتها 14 عقدة على الشمال و11 عقدة على الجنوب.

وتستمر حالة البحر المتوسط من خفيف لمعتدل، خلال طقس الغد وارتفاع الموج يتراوح بين متر ومتر ونصف، واتجاهها بين الشمالية الغربية إلى الشمالية الشرقية، ويكون البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف ومترين وربع واتجاه الرياح شمالية شمالية غربية.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تكون الرطوبة النسبية خلال حالة الطقس غدًا تتراوح بين 75-40 على القاهرة و85-50 على السواحل الشمالية و40-25 على شمال الصعيد بينما تتراوح الرطوبة النسبية بين 25-15 على جنوب الصعيد.

تفاصيل حالة الطقس في القاهرة

توقعت الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح على القاهرة الكبري غدًا لليوم الثالث على التوالي، وترتفع درجات الحرارة العظمي من 32 خلال طقس اليوم إلي 33 درجة خلال طقس الغد، وتستمر درجة الحرارة الصغري غدًا الخميس كما هي خلال طقس اليوم الأريعاء عند 18 درجة اليوم، وتكون درجة الحرارة المحسوسة 34 درجة، وتكون ذروة الحرارة عند الساعة الثالثة عصرًا.

حال الطقس فى الإسكندرية غدًا

تتوقع الأرصاد وجود نشاط للرياح غدًا على الوجه البحري وارتفاع درجة الحرارة العظمي من 26 درجة خلال الطقس اليوم إلي 27 درجة خلال الطقس غدًا، وتستقر الصغري عند 18 درجة، وتصبح درجة الحرارة المحسوسة فى الإسكندرية 29 درجة، وتكون ذروة الحرارة حوالي الساعة الثانية ظهرًا.

أحوال الطقس في أسوان غدًا

ترتفع درجات الحرارة خلال حالة الطقس Weather غدًا على أسوان، للعظمي وترتفع من 36 درجة خلال طقس اليوم إلي 37 درجة خلال الطقس غدًا، وتظل درجة الحرارة الصغري مستقرة عند 25 درجة لليوم الثالث علي التوالي، وتكون درجة الحرارة المحسوسة غدًا في أسوان 38 درجة، وتكون ذروة درجة الحرارة حوالي الساعة الثالثة عصرًا.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة على جميع أنحاء مصر وتكون أعلي درجة حرارة غدًا 38 درجة فى إدفو وأبو سمبل ويليها أسوان والأقصر 37 درجة، وتكون درجات الحرارة المتوقعة فى مصر غدًا كالآتي:

درجة الحرارة في القاهرة غدًا 33-18

درجة الحرارة في الإسكندرية غدًا 27-18

شبين الكوم 33-18

بلطيم 27 – 17

درجة الحرارة في طنطا 32- 18

دمياط 27-18

بورسعيد 26-19

المنصورة 32-17

دمنهور 29–18

السويس 33-19

الزقازيق 33-18

الإسماعيلية 33-18

شرم الشيخ 35-26

العريش 28-18

الغردقة 36- 25

المنيا 34-22

درجة الحرارة في أسيوط 35-23

قنا 36-24

درجة الحرارة في أسوان 37-25

بنى سويف 33-20

الفيوم 33-19

الأقصر 37-24

سوهاج 35-23

ادفو 38- 25

الوادي الجديد 36- 18

أبوسمبل 38-24

ارتفاع فى درجات الحرارة ورياح علي القاهرة .. تفاصيل حالة الطقس الخميس

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