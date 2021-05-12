وزير الطاقة الإسرائيلي يأمر بإغلاق حقل «تمار» للغاز

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، أن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينيتز، أمر بإغلاق حقل «تمار» للغاز.

يأتي ذلك في أعقاب وصول الصواريخ الفلسطينية إلى مصاف الغازفي الداخل الإسرائيلي؛ إذ أكدت مصادر عبرية نشوب حريق كبير في خط نفط بين «إيلات» وعسقلان بفعل صواريخ المـقاومة، أمس، جرى استهدافه بصواريخ المقاومة.

هذا وأطلقت حركة المقاومة الإسلامية حماس، ضمن معركة «سيف القدس» قبل قليل رشقة صاروخية جديدة على مستوطنة نتيفوت، في الداخل المحتل

كما وجهت كتائب القسام ضربة صاروخية، بـ15 صاروخاً لديمونة التي تضم المفاعل النووي الاسرائيلي.

وقالت كتائب القسام إن صواريخ القسام التي استهدفت أسدود قبل قليل أصابت مرفأ أسدود إصابة مباشرة.

أفادت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، بإصابة خط أنابيب النفط الرابط بين إيلات وعسقلان لافتًا غلى أن أن النيران تشتعل في مستودعات النفط.

ووفقاً لما ورد في الجريدة التي قالت أن «الدولة تحترق» في عدد الأربعاء،، فإن «فرق الإطفاء فشلت في إخماد الحريق الضخم الذي اندلع في خزانات النفط وتوقعات باستمراره أيام»، إلا أن وسائل إعلام فلسطينية أفادت بأن غسرائيل أخمدت النيران التي نشبت به اليوم.

وقالت القناة 20 العبرية إن منشأة حساسة في عسقلان تلقت إصابة مباشرة بصاروخ من غزة.