شكرا لقرائتكم خبر عن إنجي المقدم: كان من حسن حظي المشاركة في مسلسلي «الاختيار 2» و«هجمة مرتدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة إنجي المقدم، إن مشاركته هذا العام في مسلسلين وطنيين وهما «الاختيار 2»، و«هجمة مرتدة»، كانت صدفة بحتة، لكنها فخورة للغاية بما قدمته خلالهما.

أضافت المقدم، خلال مداخلة مع الدكتور معتز عبدالفتاح مقدم برنامج «تحت الشمس» عبر قناة «الشمس»، «الأول كلمني الأستاذ أحمد علاء عن دور (نازلي) في (هجمة مرتدة) وقالي إنه دور صغير، ورغم ذلك تحمست للغاية نظرا لأهمية العمل وللمشاركة مع عدد كبير من النجوم، مكنتش محتاجة خالص أنه يحاول يقنعني، ووجدت في الشخصية تحدي ليّا كممثلة».

تابعت: «المسلسل يكشف جانب مهم للغاية في مؤسسات مصر الوطنية في فترة حساسة، وكنت مخضوضة بالمشاركة وسعيدة للغاية بالمشاركة في هذا العمل».

استكملت: «بالصدفة بعدها لقيتهم بيكلموني على عمل وطني تاني وهو (الاختيار 2).. كل الناس بتقولي إني تخصص أعمال وطنية السنادي، وده كان من حسن حظي».

أكدت أن «الاختيار 2» هو عمل ناجح للغاية منذ عرض الجزء الأول، متابعة: «الناس بتتفرج على المسلسل بكل جوارحها، وطبيعته خاصة جدا، وكان ليّا الشرف أكون جزء منه».