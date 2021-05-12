شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: افتتاح الجزء الأول من مترو «العتبة - الزمالك» ديسمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة النقل أن ديسمبر المقبل سيشهد افتتاح الجزء الأول من مترو أنفاق الخط الثالث «العتبة- الزمالك»، فيما يفتتح الجزء الثاني منه نهاية 2022.

وقال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن ميناء الإسكندرية استقبل القطار المكيف التاسع لمترو الأنفاق ضمن العقد المبرم مع شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية، لتصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا جديدا للعمل بالخط الثالث للمترو؛ بالإضافة إلى أعمال الصيانة للقطارات لمدة ثمانى سنوات، بتكلفة 317 مليون يورو، علاوة على 640 مليون جنيه مصرى، وبما يعادل 6.4 مليار جنيه.

وأعلن الوزير وصول مكونات القطار الثانى من الـ10 قطارات التي يتم تجميعها محليا بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، وتشمل المكونات: «هياكل العربات، المعدات، الكراسى، جميع مكونات وأجزاء العربة الداخلية»، حيث تقوم شركة هيونداى روتيم بتقديم الدعم الفنى لمصنع سيماف، القائم بتجميع مكونات القطار الأول ضمن خطة وزارة النقل بتشجيع توطين هذه الصناعة من خلال نقل الخبرات للمهندسين والفنيين المصريين وزيادة المكون المحلى.

كما أشار وزير النقل إلى أنه، وعلى التوازى، تم وصول القطار الأول من 6 قطارات، متعاقد عليها مع شركة هيونداى روتيم أيضا للخط الثانى للمترو شاملة توريد قطع الغيار اللازمة لمدة ثمانى سنوات، بعد فترة الضمان بتكلفة إجمالية حوالى 130 مليون دولار، بالإضافة إلى 63 مليون جنيه مصرى، ومن المخطط توريد قطار شهريًا ليتم الانتهاء من توريدها بالكامل نهاية أكتوبر 2021 ليصل عدد القطارات المكيفة العاملة بالخط إلى 10 قطارات من إجمالى 45 قطارا، ويتم تمويلها من خلال قرض ميسر من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والخزانة العامة للدولة.

وأضاف الوزير أن القطارات الجديدة لها مواصفات عديدة مميزة، حيث تتمتع بنظام تكييف هواء عالى السعة، وتم تزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية، كما تم تزويدها بكاميرات تليفزيونية مثبتة في مقدمة القطار للمراقبة المركزية للسكة، وتوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة، كما يمكن استخدامها تجاريًا في بث الإعلانات.