شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: خطة عاجلة لدعم تصنيع «لقاحات كورونا» محليًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضعت هيئة الدواء المصرية خطة عاجلة لدعم ومتابعة تصنيع لقاحات فيروس كورونا محليًا، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، من خلال نقل تكنولوجيا التصنيع محليا وفقا للمعايير العالمية. وقال الدكتور محمود ياسين، المتحدث الرسمى للهيئة، إن «الهيئة» كجهة رقابية منوط بها التأكد من مأمونية وجودة وفاعلية اللقاحات المستخدمة، من خلال تقييم المستندات الخاصة بهذه اللقاحات، وتحليلها بمعامل هيئة الدواء للتأكد من مطابقتها للمعايير العالمية.

وأوضح أن الهيئة حريصة على تنفيذ استراتيجية الدولة، وتطبيق معايير التصنيع الجيد للحفاظ على صحة المواطن، من خلال محورين أساسيين، هما تنوع مصادر اللقاحات وتوطين صناعتها محليا. يذكر أن هيئة الدواء منحت رخصة الاستخدام الطارئ لـ5 لقاحات حتى الآن، وهى لقاح «سينوفارم- كوفيشيلد/ أسترازينيكا- سبوتنيك v- أسترازنيكا AZD 1222- كورونا فاك».

وعالميا، أعلنت الحكومة الهندية أن رئيس الوزراء، ناريندرا مودى، لن يحضر قمة مجموعة السبع فى بريطانيا، على خلفية انتشار جائحة كورونا فى بلاده، وذلك تأكيدا لما قاله المتحدث باسم الخارجية الهندية، اريندام باغشى: «إنه لأسباب تفشى الوباء فإن رئيس الوزراء لن يشارك شخصيا». وسجلت الهند، أمس، أكثر من 255 ألف حالة إصابة، وهو ما يقل عن الأيام الماضية، التى سجلت أكثر من 400 ألف حالة يوميا.